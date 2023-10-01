انطلاق حملة تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات في البحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، اليوم الأحد، والتي تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

الحملة القومية لتحصين الأغنام

وشهدت الحملة تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة الحي المستضعف، وفي حال تحصينهم بأي لقاحات أخرى يُراعى الفترة البينية، وفي حال وجود أي اشتباه أثناء عملية التحصين يتم الابلاغ الفوري للهيئة.

تكثيف الحملات القومية لتحصين الأغنام

يشار أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين رؤوس الماشية ضد الأمراض والأوبئة، إضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب مدن ومراكز محافظة البحيرة.

تأتي الحملة ضمن جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.