أهم أخبار البحر الأحمر.. تحصين الأغنام وتجديد مستشفى الحميات

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، عددًا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، في مقدمتها فعاليات أعمال الحملة القومية للتحصينات الماعز والأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأعمال الجديدات التي تشهدها مستشفى الحميات بالغردقة، وختام فعاليات مسابقات رياضة التحمل التي استضفتها مدينة سفاجا بمنطقة سومة باي، بمشاركة 1000 ألف لاعب.

وتستعرض «الوطن»، أهم أخبار البحر الأحمر، التي شهدتها المحافظة، خلال الساعات الماضية، على النحو التالي:

تحصين الماعز والأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

البداية من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي، التي تستمر في أعمال تحصينات «الماعز والأغنام» ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالمجان على نفقه الجهاز التنفيذي للمشروعات الشاملة التابع لوزارة الزراعة حرصا على صحة وسلامة الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية وتخفيف العبء عن المواطنين.

أعمال تطوير بمستشفى حميات الغردقة

وفي مدينة الغردقة، تشهد مستشفى الحميات أعمال تطوير شاملة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

وذكرت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنفيذ الأعمال في مستشفى الحميات، بلغت نسبة كبيرة من التطوير، وسيتم الافتتاح قريبًا.

من جانبه، تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى حميات الغردقة؛ لمتابعة وتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، مشددًا على سرعة الانتهاء من المبنى الإداري وخزان منظومة الحريق؛ وفقًا لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

مهرجان رياضة التحمل بمدينة سفاجا بمشاركة 100‪0 لاعب

اختتمت فعاليات بطولة رياضات التحمل، التي استضفتها مدينة سفاجا، تحت إشراف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمشاركة ألف مشارك من سن أربعة أعوام وحتى سبعين عاما.

ويعد المهرجان رياضيًا ترفيهيًا متنوعًا، برعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار الرياضة للجميع، إذ شمل أنشطة السباحة والدراجات والجري ورياضيات، بالإضافة إلى سباق الأطفال.