انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط السبت

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار والجدري في الأغنام بدءًا من السبت المقبل 21 يناير وحتى تحقيق المستهدف وهو تحصين 133 ألف رأس أبقار وأغنام بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات ومنع انتشار العدوى والعمل على تقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفر أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام.

التوعية بأهمية التحصين

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب عل تنمية الثروة الحيوانية.

مرض الجلد العقدي

من جانبه أوضح الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار ومرض الجدري في الأغنام وتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض لافتًا إلى أن المستهدف تحصين 87 ألف رأس أبقار و46 ألف أغنام وماعز من خلال لجان ثابتة ومتحركة وقد وفرت المديرية مستلزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين.