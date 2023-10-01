الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ بيان عملي لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانا عمليا لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لتشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني، لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

تضمن البيان عرضا ملخصا لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض الاصطفاف، واستعراض عدد من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.

ونقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان، في الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به جميع العناصر المنفذة، ما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.