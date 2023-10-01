وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للمونوريل 5 نوفمبر المقبل

قال وزير النقل والمواصلات، إنّ القطار الكهربائي الخفيف أنسب وسيلة نقل جماعي للمسار الذي يمشي عليه، حيث يربط مدينة نصر بكل التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وسيمتد جنوبا حتى يربط القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة ثم المدينة الرياضية العالمية، ويربط مع محطة القطار السريع في المنطقة جنوب طريق السخنة، ثم يمتد شمالا في قلب العاشر من رمضان.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الخط يعمل بـ70% من طاقة تشغيله، موضحًا أن كل الشركات المصرية الوطنية نفذت كل المحطات والكباري والجسور بالتعاون مع أحد البنوك الصينية، ويتم العمل على إنهاء باقي الإجراءات للتعاقد على الوحدات المتحركة والأنظمة.

وتابع وزير النقل: «بالنسبة لمونوريل شرق- غرب النيل، فإنه في 5 نوفمبر المقبل سيتم تشغيله تجريبيا، وكل الجسر تم الانتهاء من أعماله الإنشائية، وكل الجسر انتهى والقطارات موجودة وتم الانتهاء من 90% من الأنظمة ويتبقى المحطات، وفي مارس سيتم التشغيل المونورويل بالركاب لشرق النيل، وفي أكتوبر سيتم تشغيل غرب النيل، وسيستوعب المونوريل مليون راكب شرق وغرب النيل في البداية».