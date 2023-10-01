«صحة الشرقية» تبدأ تطعيم التلاميذ ضد الالتهاب السحائي

جهود مكثفة تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والإدارات الصحية بالمحافظة، لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال التطعيم بالمدارس.

«الصحة» تستهدف تطعيم 521 ألف طالب

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الوزارة تستهدف تطعيم 521654 طالبا ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم 280039 طالبا بمدارس الحضر، وعدد 341615 طالبا بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم 375720 طالبا بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي، منهم 98220 طالبا بمدارس الحضر وعدد 277500 طالب بمدارس الريف بمحافظة الشرقية.

فرق الطبية مدربة تتولى مسئولية التطعيم

وأضاف مسعود، أنه التطعيم يتم بواسطة فرق طبية مدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال العمل، حفاظًا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

خطة الدولة الوقائية لحماية الطلاب

وأشار محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت بمتابعة مكثفة على كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، والتأكد من التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة أي أمراض معدية.