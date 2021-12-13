بدء تطعيم طلاب المدارس لحمايتهم من خطر الالتهاب السحائي

أعلنت العديد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية بدء تطعيم السحائي في المدارس، وذلك لتطعيم التلاميذ وإعطائهم الجرعة المحددة للوقاية من مخاطر الالتهاب السحائي، وتم ذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان في هذا الأمر، ويحمي اللقاح من الأعراض السحائية، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الجرثومي والالتهابات الخطيرة.

توفير جرعات التطعيم السحائي في المدارس

وأعلنت وزارة الصحة، عن توفير الجرعات اللازمة لتطعيم السحائي بالمدارس، موضحة أن تطعيم يتم داخل المدارس، كما وفرت فرق للذهاب للمدارس لتطعيم الطلاب بالجرعة اللازمة لتجنب إصابة الأطفال بأي أعراض جانبية من الالتهاب السحائي الذي يؤثر على صحة الطلاب.

الالتهاب السحائي مرض يصيب الأغشية بالدماغ

قال الدكتور إيهاب بطرس، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، جامعة عين شمس، إن الالتهاب السحائي مرض يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي بالالتهابات، وعادة ما يكون نتيجة عدوى فيروسية، ومن الممكن أيضا أن يحدث بسبب البكتيريا والفطريات، لذا وجب أخذ الجرعات المخصصة للأطفال ضد الالتهاب السحائي، موضحًا ما هي موانع تطعيم الالتهاب السحائي عند الأطفال.

الأعراض الجانبية الشائعة للقاح الالتهاب السحائي

تعد الحمى من الأعراض الجانبية الشائعة للقاح الالتهاب السحائي، لذلك يفضل تأجيل الحصول على العينات المضادة للالتهاب السحائي، وإذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة بسبب معاناته من الإنفلونزا أو البرد أو التهاب اللوزتين، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

أعراض مرض الالتهاب السحائي

وأضاف «بطرس»، في تصريحات لــ«الوطن» أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تشير إلى ظهور أعراض مرض الالتهاب السحائي عند الأطفال، والتي تزيد بصورة سريعة في عدة أيام، وتتمثل أعراض الالتهاب السحائي في:

1- الحمى إذ ترتفع درجة حرارة الطفل وقد تصل إلى 40 درجة مئوية.

2- اضطرابات معوية مثل (القيء- الغثيان- فقدان الشهية).

3- صداع حاد وآلام بالرأس.

4- عدم القدرة على النظر للضوء.

5- انتفاخ في المنطقة اللينة أعلى الرأس عند الأطفال الرضع.