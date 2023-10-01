وزير النقل: أنفقنا 530 مليار جنيه لتطوير الطرق.. وسننفق 300 مليار أخرى حتى 2030

قال وزير النقل والمواصلات، إنَّ طول شبكة الطرق الرئيسية في عام 2014 بمصر كان 23.5 ألف كيلومتر إضافة إلى 38 كوبري على النيل و1500 كوبري ونفق بالطرق الرئيسية والمزلقانات و125 ألف كيلومتر طرق محلية.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «تمّ إنفاق 530 مليار جنيه وأنشئت 7 آلاف كيلومتر طرق مع تطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية، كما تمّ إنشاء 13 محورا جديدا وأصبح لدينا 51 محورًا وأنشأنا 935 كوبري مزلقانات وطرق رئيسية رفعنا كفاءة 41 ألف كيلومتر من الـ125 ألف كيلومتر طرق محلية في إطار مبادرة حياة كريمة».

وتابع وزير النقل، أنَّه من المخطط أن ننفق 300 مليار جنيه حتى تصل شبكتنا إلى 3 آلاف كيلومتر طرق جديدة، إذ تتوسع مصر وتميل في اتجاه الغرب من خلال الدلتا الجديدة ونعمل على ربط كل مناطق الإنتاج الزراعي في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وجنة مصر والمناطق الجديدة في توشكى وشرق العوينات، موضحًا أنَّه «سيتمّ تطوير 4 آلاف كيلومتر طرق والباقية من الشبكة، وسيكون لدينا شبكة طرق قوية يمكنها أن تخدم على كل مشروعاتنا، ولن نتوقف عن إنشاء الكباري التي تربط الطرق الرئيسية ببعضها وبخاصة التي تقوم بتأمين عبور المزلقانات».