رئيس حزب الوفد يتفقد مكتبي توثيق توكيلات شبرا والمهندسين

قام المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بجولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين، ورافقه خلالها الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام المتحدث الرسمي والإعلامي باسم الحزب، والحملة الانتخابية لرئيس الحزب.

تحرير توكيلات لدعم رئيس حزب الوفد

وقام الدكتور عبدالسند يمامة بالتقاط الصور مع محرري التوكيلات له، وناقشهم في عدد من المشكلات التي تواجههم، ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين.

وفي مكتب توثيق روض الفرج حررعدد من المواطنين توكيلات لرئيس الوفد، من بينهم النائب السابق عبدالرحمن راضي.

جولات رئيس حزب الوفد بمكاتب الشهر العقاري

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل، أنه يضع نصب عينيه الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي يعكف على إيجاد حلول لها مع مجموعة من المتخصصين، مشيرا إلى أنه سيعلن عن برنامج انتخابي متكامل بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مكتب الشهر العقاري بالمهندسين، حرصت ثلاث فتيات على تحرير توكيلات لرئيس الوفد بجانب العديد من المواطنين، وسلموا له التوكيلات بأنفسهم.