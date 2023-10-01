وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بتطوير ميناء السخنة في 2021

قال وزير النقل في كلمته بمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، إنّ ميناء السخنة بدأ العمل فيه منذ عام 1999، وكان الميناء الرئيسي لمصر كلها على البحر الأحمر، وكان يتم إعداده ليصبح ميناءً محوريا رئيسيا لمشروعات محور قناة السويس، متابعا أنه حتى عام 2007، لم تتخط الطاقة الاستيعابية 350 ألف حاوية سنويًا، ولم تزد الرصفة فيه عن 2 كيلومترمربع.

وزير النقل: السيسي وجه بتطوير ميناء السخنة

وأضاف خلال كلمته في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر: «خلال الفترة من 2014 إلى 2021، جرى إنشاء 3 كم أرصفة، لتصل أطوالها إلى 5 كم، ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليون حاوية سنويًا، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «الرئيس السيسي وجه في 2021 بتطوير ميناء السخنة ليصبح ميناء عملاق، ويكون أحد مكونات الممرات اللوجيسيتة مع غيرها من المشروعات المختلفة كالقطار السريع».