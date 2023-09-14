«النقل» تكشف تفاصيل الأعمال في مشروع ميناء العين السخنة 

أعمال تتم على مدار الساعة في مشروع من أهم مشروعات النقل البحري وهو مشروع تطوير ميناء العين السخنة، وتشمل جسم الرصيف وأعمال تجفيف الحوض السادس وأعمال التكريك وأعمال الطرق والمرافق الداخلية وأعمال السكك الحديدية، فضلا عن أعمال حواجز الأرض المكتسبة.

رصف الطرق والسكك الحديدية

آلات ومعدات ضخمة تعمل هنا وهناك على مساحات أرض شاسعة، سواء لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو الأرصفة نفسها، فضلا عن الأعمال المائية الخاصة بالتكريك في قلب المياه، لتنفيذ المشروع الضخم.

وفي 29 يوليو 2023، تم تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «CMA وCOSCO»، وفي تقرير لوزارة النقل.

توجيهات مهمة بشأن توسعة ميناء العين السخنة، بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا، من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، وفي إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري، وهنا وضحت وزارة النقل مزايا التطوير فأولها زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

يُسهم المشروع في خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، خاصة مع كبر حجم المشروع حيث تبلغ إجمالي مساحة الميناء 25 كيلومترا مربعا أرصفة بأطوال 18 كيلومترا وبعمق 18 مترًا.

معلومات مهمة عن ميناء العين السخنة

- ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون مترا مربعا.

- مناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كيلومترا مربعا.

- شبكة من الطرق الداخلية.

- شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

- تم الحفر بنسبة 100% من الأحواض.

- جار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول.

- بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب.

- تنفيذ الطرق الداخلية بطول 17 كيلومترا ورصف خرساني لـ6 حارات.

- يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كيلومترا.

- إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270 مترا.