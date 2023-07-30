«النقل»: مشروع تطوير ميناء السخنة وفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل (فيديو)

قالت وزارة النقل، إن مشروع تطوير ميناء السخنة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، مؤكدة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية المُتبعة في هذا الشأن.

180 شركة قطاع خاص تعمل في مشروع تطوير ميناء السخنة

وأضافت وزارة النقل في فيديو منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن مشروع تطوير ميناء السخنة وفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إذ تعمل في المشروع 180 شركة من شركات القطاع الخاص.

ونوهت وزارة النقل، إلى أنه جرى تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة «محطة حاويات هاتشيسون» لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، وهو «هاتشيسون» العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «COSCO و CMA» لتطويرها، مؤكدة أن التسليم يأتي في إطار خطة الوزارة لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات

وأكدت وزارة النقل، أن تسليم المحطة يأتي في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، بمشروع تطوير ميناء السخنة، مؤكدة أنه يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وجعل مصر مركزاً عالمية للتجارة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس، لـ«الوطن»، أن أعمال تطوير الميناء من المقرر أن تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة، فضلاً عن خلق مسارات تعاون جديدة مع كبرى الدول التجارية في مختلف أنحاء العالم.