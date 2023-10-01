وزير الشباب: تعرضت للإرهاب في أحداث يناير 2011

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن كثير من أحداث الإرهاب والرعب والفوضى التي شهدها الشارع المصري في القاهرة وكل المحافظات خلال أحداث يناير 2011.

جاء ذلك في كلمة وزير الشباب والرياضة التي ألقاها اليوم بندوة ضمن احتفالات جامعة بورسعيد باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

نظم الندوة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي أشرف محمود سكرتيرعام الاتحاد.

وأضاف الوزير: «الفوضي التي شهدتها البلاد خلال أحداث يناير جعلت جميع المصريين مرمى هدف للنهب والسرقة، والرعب الذي تسبب فيه بعض المصريين الذين لا ينتمون للشعب المصري سوى ببيانات بطاقتهم».

وتابع: «أنا شخصيا في أحداث يناير، كنت أعمل في نادي الزمالك، وأستاذا في ذات الوقت بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، ورأيت بعيني، كمية الفوضى والرعب والسرقات وحالات النهب، والاعتداء على المواطنين لسرقة سياراتهم ومتعلقاتهم من قبل أشخاص مسلحين، تجعلنا نقول إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستقرار الأمني الذي نعيشه منذ 9 سنوات، نعمة كبيرة يجب أن نشكر الله عليها».

وأشار صبحي، موجها كلامه لطلاب الجامعة إلى أن مهمة المسؤولين كشف الحقائق، وحجم المؤامرات البائسة التي تحاك ضد الشعب المصري لتعيده إلى ما قبل 2014.