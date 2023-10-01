في اليوم العالمي للمسنين.. محافظ الغربية يتفقد «دار السعادة»

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، دار السعادة للمسنين بطنطا، وذلك للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة للنزلاء بالدار، وتلبية مطالبهم، وتهنئتهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وأيضا بالمولد النبوي الشريف، والاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور طارق رحمي خلال الزيارة، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجموع المسنين وكبار السن، باعتبار أنه حق أصيل لهم وعرفانا وتقديرا لما قدموه خلال مشوار حياتهم.

وقال محافظ الغربية: إننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.. مؤكدا على أن زيارة دور المسنين ورعاية النزلاء واجب على الجميع.

إدخال البهجة والسرور

وتفقد المحافظ ومرافقوه دار المسنين وكافة الأقسام الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة للنزلاء بالدار، واستمع من مدير الدار اللواء سعيد طعيمة والعاملون في الدار إلى شرح حول الجهود التي يبذلونها والرعاية التي يقدمونها للنزلاء من كبار السن والمرضى، والتحديات التي يواجهونها خلال قيامهم بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في رعاية المسنين والتخفيف من معاناتهم.

المحافظ يتحدث إلى النزلاء ويلبي احتياجاتهم

وتحدث المحافظ مع نزلاء دار السعادة، مؤكدا أنه سعيد بلقائهم، ويحرص دائما على الاطمئنان عليهم متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، مشيدا بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مقدما الشكر لجميع القائمين عليها، وطلب من مسئولي الدار الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهى صورة.

تلبية احتياجات كبار السن

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم، وتبادل المحافظ الحديث مع نزلاء الدار حول ظروفهم وسير حياتهم اليومية واستمع إلى طلباتهم موجها بحلها على الفور.

من جانبهم أعرب نزلاء الدار، عن بالغ سعادتهم وارتياحهم لزيارة محافظ الغربية، وحرصه على تهنئتهم بهذه المناسبات المميزة وتفقد أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم للعمل على توفيرها والمساهمة في معالجة مشكلاتهم.