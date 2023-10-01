محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال محور النعناعية بكفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا لمناقشة معوقات ونسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

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نسب تنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات، للوقوف على نسب تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة.

وتقوم المحافظة بإنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يعد بمثابة طريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية، بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع، وبداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

المحافظ يوجه بسرعة انتهاء الأعمال

ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من الأعمال، وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد جمال استشاري المحافظة للرصف، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، العميد حسام سلام رئيس جهاز مشروعات الخدمه الوطنية، المهندس مفرح خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.