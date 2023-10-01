محمد نور يشارك احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أعلن الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركته ضمن حفل انتصارات أكتوبر الذي يُقام 2 أكتوبر في ميدان الكوربة.

ونشر محمد نور البوستر الدعائي للحفل معلقا: «مستنيكم بكرة إن شاء الله في الكوربة في احتفالات أكتوبر بمناسبة مرور 50 سنة كل سنه وانتم طيبين وبخير وبلدنا في أمان وسلام وإن شاء الله هكون موجود الساعة 6 في كفر الشيخ يوم الاتنين عشان نفس الاحتفال إن شاء اللهً كل سنة ومصر في ازدهار وتقدم».

أغنية «السهر للسهيرة»

وطرح مؤخرا محمد نور أغنية «السهر للسهيرة» من كلمات مصطفى حدوتة، شارك في تلحينها مع محمد نور، توزيع إيهاب كوليبكس، والفيديو كليب للمخرجة بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

واحتفل منذ أيام، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق الأغنية أول مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».