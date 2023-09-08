محمد نور يحتفل بتحقيق كليب «السهر للسهيرة» مليون ونصف مشاهدة خلال أسبوع

احتفل الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق كليب السهر للسهيرة والذي طرحة منذ اسبوع عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

محمد نور: حققنا أكثر من مليون ونصف مشاهدة

ونشر محمد نور كواليس الكليب وعلق قائلا: «مبسوط أوي عشان الغنوة عاجباكم، مليون ونص بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله، السهر للسهيرة، جاي أسهر والليلة كبيرة، هنا قعداتنا الحلوة كتيرة، عشان إحنا صحاب مكان، واللعب للعيبة، بنضيع علشان كسيبة، وأنا أحب الناس الحبيبة، وفى قلبي صحاب».

أغنية «السهر للسهيرة»

أغنية «السهر للسهيرة» من كلمات مصطفى حدوتة، شارك في تلحينها مع محمد نور، توزيع إيهاب كوليبكس، والفيديو كليب للمخرجة بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وكان نور روج للكليب قبل طرحة بأيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بنشر البرومو الدعائي، وعلق عليه: «السهر للسهيرة يوم 8-31».