محمد نور يطرح أغنية «السهر للسهيرة» (فيديو)

طرح الفنان محمد نور، أغنية جديدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء اليوم الخميس، تحمل اسم «السهر للسهيرة».

أغنية «السهر للسهيرة» من كلمات مصطفى حدوتة، شارك في تلحينها مع محمد نور، توزيع إيهاب كوليبكس، والفيديو كليب للمخرجة بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أغنية السهر للسهيرة، جاءت بقالب غنائي «إيقاعي - راقص»، وتناول النص الغنائي موضوع السهر والإنبساط بأسلوب شعري جديد من حيث الطرح والمفردات الشعبية الجديدة من السهل الممتنع.

وجمع اللحن بين أسلوبين موسيقيين، أسلوب ايقاعي سريع وأسلوب هادئ حيث انخفض الرتِم بمقطع «حلوين من يومنا» ومن ثم ارتفعت الدرجة اللحنية وتحول اللحن إلى إيقاعي.

وتقول كلمات الأغنية: «السهر للسهيرة.. جاي أسهر والليلة كبيرة.. هنا قعداتنا الحلوة كتيرة.. عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة.. بنضيع علشان كسيبة.. وأنا أحب الناس الحبيبة.. وفي قلبي صحاب مكان.. إحنا المكان مكاننا خد بالك.. مبناخدش بالنا لو فارقة.. معاك مش فارقالنا.. إحنا اللي بنبسط الانبساط».