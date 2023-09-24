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«لما بدا في الأفق نور محمد».. الدقهلية تتلألأ استعدادا للاحتفال بمولد النبي

كتب:

آية حسنين
05:09 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
احتفالات مولد النبي

احتفالات مولد النبي

ساعات تفصلنا عن موعد المولد النبوي الشريف، وتختلف مظاهر الاحتفالات من مكان لآخر تعبيرا عن الفرحة والسعادة بذلك اليوم، لذا نجد الاحتفالات مختلفة داخل محافظة الدقهلية، إذ يجري بدء الاستعدادات للمولد النبوي الشريف والاحتفال به في الدقهلية، من خلال تعليق الاضاءات والأنوار وتجهيز الطعام وشراء الحلوي وغيرها من مظاهر الاحتفال.

استعدادات للاحتفال بالمولد النبوي بالدقهلية 

وقال إبراهيم البهنساوي، شيخ ضريح الشيخ عمر في الدقهلية، لـ«الوطن» أنه يجري الاستعدادا لاحتفالات المولد النبوي الشريف بالمقام من خلال تجهيز الأنوار والإضاءة مع تجهيز ما يلزم من طعام من أجل توزيعه علي زوار المقام في المولد النبوي الشريف من أجل الاحتفال.

وأشار أنه يجري تجهيز المعدات اللازمة من أجل عمل القرفة باللبن وتوزيعها علي المواطنين تعبيرا عن الفرحة بالمولد النبوي الشريف: «الاحتفالات تقام بهدف ادخال البهجة والسعادة علي قلوب المسلمين، واحنا بنستعد لها كل عام بحيث تكون الاحتفالات علي أكمل وجه».

وأوضح أحمد العبودي صاحب محل حلويات مولد النبوي الشريف لـ«الوطن» أنه من العادات القديمة توزيع القرفة باللبن في احتفالات المولد النبوي الشريف من أجل فرحة وسعادة المواطنين بجانب توزيع الحلوى الخاصة بالمولد النبوي علي المارة.

ارتباط الحلوى بالفرحة والسعادة

وأشار أن الاقبال علي شراء الحلوى قبل المولد النبوي لاشريف جزء أساسي من الاحتفال بالمولد النبوي: ده تراث وثقافة احتفال بشراء الحلوي وتناولها في المولد تعبيرا عن الفرحة والسعادة.

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