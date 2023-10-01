رئيس جامعة المنصورة: مصر شهدت نهضة عملاقة ساهمت في تحسين حياة الملايين

قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الدولة المصرية شهدت على مدار 9 سنوات، العديد من المبادرات الرئاسية، التي ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، ومشروعات عملاقة أحدثت نقلة تاريخية وتطور غير مسبوق في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، وغيرها من الإنجازات، وتنفيذ مشروعات كبرى ورعاية وحماية اجتماعية وحياة كريمة، وجميعها غيرت وجه الحياة في مصر.

خاطر: «حكاية وطن» يعكس عزيمة الشعب المصري

وعبر الدكتور شريف يوسف خاطر، في بيان صحفي، عن بالغ سعادته لمشاركته في مؤتمر حكاية وطن، كونه يعكس عزيمة الشعب المصري، الذي صنع ملحمة استطاع الصمود والعمل جاهدين لبناء وطن جديد وقوي.

رئيس جامعة المنصورة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم

وأضاف شريف خاطر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي التعليم اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، ودعم الجامعات من خلال التوسع في إنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية، فضلًا عن عقد شراكات لتوفير منح للطلاب، وبرامج التمويل، بهدف تحسين جودة التعليم.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن المؤتمر شهد جلسات هامة ترتكز على محاور الاقتصاد وشارك بها كبار الوزراء، تناولت سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري، وجلسات أخرى تضمنت قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

وتعقد فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لاستعراض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.