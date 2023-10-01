«حكاية وطن»: مصر احتلت الترتيب السادس عالميا في مؤشر القانون لعام 2022

يعد النظام القضائي الموحد من أهم المشروعات التي جرى إنجازها خلال الـ9 سنوات السابقة، إذ يقدم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد، وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل: «5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، و2 محكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، و7 محاكم ابتدائية؛ وهي محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة، ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية».

تكلفة تطوير النظام القضائي الموحد

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ التكلفة الإجمالية لتطوير النظام القضائي الموحد بلغت 262 مليون جنيه.

واحتلت مصر الترتيب السادس عالميًا في مؤشر القانون والنظام العالمي عام 2022، إذ تحسن ترتيب مصر 29 مركزًا، وسجلت 92 نقطة.