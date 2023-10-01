مزايدة علنية لإيجار منشآت بمشروع ميدان محطة مصر في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن الإدارة العامة لأمناء الاستثمار ببنك القاهرة، قررت طرح مزايدة علنية للإيجار لمدة عشرة سنوات بمشروع ميدان محطة مصر بالإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المزايدة العلنية لإيجار منشآت بمشروع ميدان محطة مصر بالإسكندرية، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، والتي أكدت أن ذلك يأتي حفاظًا على مكتسبات مشروع التطوير المتكامل بميدان محطة مصر.

منشآت مطروحة للاستغلال في محطة مصر بالإسكندرية

- عدد 2 مبنى تجاري يصلح لكافة الأغراض التجارية، كائنين بمول الترام، مول السوق الحضاري

- 5 كافيتريا بالروف، أعلى مول الترام بميدان محطة سكك حديد مصر- محافظة الإسكندرية.

تفاصيل جلسة المزايدة العلنية

- تقام جلسة المزايدة يوم الثنين 2/ 10/ 2023 الساعة 1 ظهرا.

- وتعقد الجلسة بمقر دار مناسبات الشهداء - عمارات مصطفى كامل- محافظة الإسكندرية.

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من جميع فروع بنك القاهرة.