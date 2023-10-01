بتحية العلم والسلام الوطني.. انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة سوهاج

نظمت جامعة سوهاج بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد، والتي بدأت بمراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

احتفال بداية العام الدراسي

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة حرصت على تنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى، لخلق جو من السعادة والبهجة، موضحاً أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسي، والتأكيد على توفير وسائل السلامة والأمان بالمنشآت الجامعية، إلى جانب توفير بيئة أكاديمية على أعلى مستويات من الجودة، بهدف تخريج جيلاً مبدعاً بعقول واعية ومستنيرة قادرة على حمل لواء التنمية والنهضة.

تحية العلم

ووجه الدكتور عبدالناصر يس، خلال مشاركته بمراسم تحية العلم التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعياً جميع الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها.

وأشاد الدكتور خالد عمران خلال مشاركته بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة بمشاركة الطلاب، داعياً الطلاب بضرورة الالتزام والاجتهاد خلال المرحلة الجامعية، لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

بانوراما الأنشطة الطلابية

وأضاف صبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن بانوراما الأنشطة الطلابية بدأت اليوم بمراسم تحية العلم وعرض عدة فقرات غنائية أداها كورال الجامعة، مضيفاً أن نواب رئيس الجامعة تفقدوا بانوراما الأنشطة الطلابية، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب المركزية لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية المتنوعة.