رئيس جامعة سوهاج يشارك بمؤتمر «حكاية مصر» لعرض إنجازات الدولة المصرية

انطلق اليوم مؤتمر «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج في فعالياته، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال النعماني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل الكثير من الجهد والعطاء والعمل، في سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حيث شهدت الدولة المصرية على مدار 10 سنوات تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف، وكان حصيلة ذلك نقلة تاريخية وتطور غير مسبوق في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، وغيرها من الإنجازات التي يصعب حصرها، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى ورعاية وحماية اجتماعية وحياة كريمة غيرت وجه الحياة في صعيد مصر.

عقد المؤتمر لعرض إنجازات الدولة

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية عقد المؤتمر لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأهمية معرفة الجميع بالتحديات الكبيرة التي واجهتها مصر، وقدرتها على التغلب عليها بداية من عام 2011م وحتى الآن، مثمنا حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية للوصول إلى ما نشهده الآن من نهضة حقيقية.

لن ينسى شهداء الواجب الوطنى ممن ضحوا بحياتهم

مضيفا أن الشعب المصري لن ينسى شهداء الواجب الوطني ممن ضحوا بحياتهم فداء لمصر وشعبها، في معركة القضاء على الإرهاب طوال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اليوم الأول شهد جلسات هامة ترتكز على محاور الاقتصاد وشارك بها كبار الوزراء، وتناولت سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري وجلسات أخرى تضمنت قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

جلسات لمناقشة المشروعات القومية وجهود تطوير البنية التحتية

وأضاف أن اليوم الثاني للمؤتمر سيشهد جلسات لمناقشة المشروعات القومية وجهود تطوير البنية التحتية، وأخرى عن الأمن المائي والغذائي، ويختتم المؤتمر بمشاركة رئيس جامعة بسوهاج في حضور فعالياته بجلسات عن السياسة الخارجية والأمن القومي والعلاقات الدولية، وجلسات مخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة، يعقبه الجلسة الختامية والتي ستضم كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.