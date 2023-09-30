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«أوقاف سوهاج» تكرم الأطفال المتميزين في البرنامج الصيفي

كتب:

رؤى ممدوح
12:43 م | السبت 30 سبتمبر 2023
مديرية أوقاف سوهاج تكرم الأطفال المتميزين

مديرية أوقاف سوهاج تكرم الأطفال المتميزين

كرَّمت مديرية أوقاف سوهاج الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد عمر بن الخطاب التابع لإدارة أوقاف جهينة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

أهمية الورش التفاعلية للأطفال

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّه إيمانًا منها بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، فقد شهد الحفل حضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، والشيخ محمود جودة مفتش بالإدارة، والشيخ محمد محمود إسماعيل مفتش بالإدارة، والشيخ محمود أبو عقيل المنسق الإعلامي بالمديرية، والشيخ توني محمد محمد الرمكي إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ حمزة منصور أبو شحاته قارئا ومبتهلا.

تنمية مدارك الفهم والتفاعل

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج الصيفي للطفل يسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم.

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