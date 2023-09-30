جامعة سوهاج: تخصيص المحاضرة الأولى بجميع الكليات للحديث عن انتصارات أكتوبر

انطلقت أولى المحاضرات بكليات جامعة سوهاج، اليوم، وشهدت انتظاما تزامنا مع بدء العام الجامعي الجديد، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وذلك طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

70 ألف طالب في اليوم الأول للدراسة

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تستقبل نحو 70 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بمقريها القديم والجديد، مؤكدا انتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، حيث تم إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح.

تخصيص المحاضرة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر

وأضاف النعماني، إنه تم تخصيص المحاضرة الأولى بكل الكليات بسوهاج البالغ عددها 17 كلية، عن مرور 50 سنة على انتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، من أجل غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة الفكر المتطرف الهدام.