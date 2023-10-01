«صحة الدقهلية»: جلسات العلاج الطبيعي تتخطى حاجز الـ70 ألفا في سبتمبر

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن جهود إدارة العلاج الطبيعي خلال سبتمبر، في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، إذ تخطت الجلسات أكثر من 70 ألف جلسة.

جلسات العلاج الطبيعي

وأشار «مكين» في بيان، إلى أن الجلسات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكل التخصصات، والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.

وأجرت إدارة العلاج الطبيعي جولات تضمنت تفقد 54 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنصورة، محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، نبروه، والمطرية.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 34456 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 70749 جلسة من بينها 8934 لمرضى الغسيل الكلوى.

وأوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ3834 جلسة وما يقارب 3008 جلسات للأطفال من بينها 210 حالات بعناية الأطفال و261 جلسة بالحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي وحضانات الأطفال وعنايتها.

وفى إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، نظمت الأقسام التابعة 8 اجتماعات فنية، تخللتها محاضرات علمية وتدريبات عمليا بمستشفيات بلقاس، ميت غمر علاوة على ميت سلسيل ومنية النصر.

كما عقد قسم العلاج الطبيعى بمستشفى منية النصر محاضرة حول «تقييم وعلاج حالات انحناء العمود الفقري»، كما شهد القسم بمستشفى المنزلة تدريباً لطلاب الامتياز على احتياطات مكافحة العدوى إلى جانب معايير الجودة والسلامة المهنية.

وفى سياق متصل كرمت مستشفى ميت غمر قسم العلاج الطبيعى ممثلاً فى الدكتورة حنان زغلول رئيس القسم وذلك تقديراً لتعاونها فى تطبيق الاحتياطات القياسية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة.