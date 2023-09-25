«صحة الدقهلية» تنذر 21 منشأة طبية لعدم استيفاء الاشتراطات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر أطلقت حملة مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات الموجودة بها.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأكد «مكين» في بيان له أن الحملات جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر مر على 114 منشأة، تشمل 54 عيادة غير مرخصة و 12 مستشفى وعيادة تخصصية، و36 مركزاً طبياً و معملاً، وجرى توجيه إنذارات لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات بالغلق لـ6 منشأت وإعادة فتح 14 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى.

وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بالالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.