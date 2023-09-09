«صحة الدقهلية»: استقبال 879 ألف مواطن في منشآت الرعاية الأساسية بأغسطس

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت 879 ألف مواطن خلال شهر أغسطس في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة.

المنشآت الصحية بالدقهلية

وأشار مكين، في بيان له، إلى أنه جرى عمل اللازم بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

استقبال 879 ألف مواطن في منشآت الرعاية الأساسية

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الخدمات تضمَّنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان.

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى 27 منشأة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية مع توفير كل مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى.

ولفت إلى افتتاح 3 اقسام علاج طبيعي بإدارتي المنصورة وأجا واستمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).