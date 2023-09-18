تفاصيل وظائف «صحة الدقهلية».. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة، وحددت عدة شروط من أجل القبول في الوظائف المتاحة، على أن يقدم المُرشح، عدة أوراق مطلوبة.

وظائف متاحة في الشؤون الصحية بالدقهلية وأشارت المديرية إلى أن الوظائف المتاحة، جاءت كالآتي:

- مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية

- مدير إدارة التمريض بالمديرية

- مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية

- مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية

- مدير إدارة التعاقدات بالمديرية

- مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية

- مدير مستشفى جمصة المركزي

وأشارت إلى أنه يجري تقديم الطلبات للوظائف، في إدارة الموارد البشرية بقسم التعيينات بالمديرية، على أن يكون التقديم بداية من 17 سبتمبر حتى الاثنين الموافق 16 أكتوبر.

شروط القبول في وظائف «صحة الدقهلية»

- أن يكون المتقدم شاغلًا لإحدى الوظائف التخصيصية بالطب البشري، ويمكن أن يتقدم الحاصلين على بكالوريوس طب الأسنان والصيدلة، ففي حال عدم تقدم أطباء بشريين أو عدم اجتياز أحدهم لشروط شغل الوظيفة، يمكن تكليف آخر من الحاصلين على المؤهلات الأخرى.

- قضاء المدة البيئية المحددة في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقارير الكتابة بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات عمل.

- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها المديرية

- غير محال لمحاكمة تأديبية

- ليس لديه جزاءات تأديبية هلال العالميين السابقين

- يفضل أن يكون له خبرة في مجال العمل

- اجتياز الاختبار المقابلة الشخصية

الأوراق المطلوبة للتقديم

طلب باسم وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية

بيان حالة وظيفية من واقع ملف الخدمة معتمد ومختوم + 7 صور

كشف أحوال من السجلات العامة بالمديرية + 7 صور

صورة شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها

خطاب يفيد بالاحالة أو عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية من قسم التأديب بالمديرية

خطاب من قسم التقارير بالمديرية بتقرير الكفاءة لآخر ثلاث سنوات

عدد 2 صورة شخصية

صورة بطاقة الرقم القومي 9 نسخ

بيان بالإنجازات التي قام بها خلال فترة عمله + 7 صور وcv

مقترحات لتطوير العمل