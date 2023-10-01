نورهان تشيد بمسرحية سيدتي أنا: كل لما أروح أرجع مبسوطة أكتر

أعربت الفنانة نورهان عن سعادتها بحضور العرض المسرحي «سيدتي أنا»، بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي.

نورهان: قمة الصدق والإخلاص والمهارة

ونشرت نورهان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا مع أبطال العرض المسرحي، معلقة: «والغريب في مسرحية سيدتي أنا، إني كل ما باروح.. زي ما روحت إمبارح كده.. باتبسط أكتر وباضحك أكتر على نفس الإيفيهات وباعيط أكتر في نفس اللحظات اللي عيطت فيها قبل كده، يا جماعة المسرحية جميلة أوي بجد.. ده مش بس عشان خدت أفضل عرض وأفضل مخرج في المهرجان القومي للمسرح، لا دا كمان عشان زملائي وأساتذتي اللي شغالين فيها بجد في قمة الصدق والإخلاص والمهارة.. بحبها أوي».

أبطال مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية سيدتي أنا، من إعداد وإخراج محسن رزق، ويشارك في بطولتها داليا البحيري ونضال الشافعي ولبنى عبدالعزيز، وتجسد داليا البحيري شخصية إليزا دوليتلت، ويشاركها الفنان نضال الشافعي البطولة.