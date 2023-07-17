هاني محروس يطرح أغنية «يارب الطيابة» لـ نورهان المرشدي

طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، أغنية «يارب الطيابة»، للمطربة الشابة نورهان المرشدي، اليوم الاثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتُعد نورهان المرشدي، أحدث اكتشافات هاني محروس ومشروعه الغنائي الجديد، قائلًا: «دي بنتي الجديدة فنيًا.. أنا عايز كل أصحابي وأخواتي اللي دايمًا في ضهري وبيحبوني يدعموها ويسمعوها وإن شاء الله ما أخيبش ظنكم في المشروع الحلو ده.. نورهان المرشدي».

أول أغنية لـ نورهان المرشدي

وأضاف هاني محروس: «نورهان المرشدي.. أول غنوة ليها تم طرحها الحمد لله.. يارب تشوف قبول ونجاح.. في ناس تعبت أوي أوي معايا في المحتوى ده.. علشان يطلع كده.. مش هقول أسامي دلوقتي بس يارب تعجبكم».

وكان هاني محروس، كان قد طرح مؤخرًا بنجاح أغنية سطلانة، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية سطلانة غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس، إنتاج NJ MUSIC.