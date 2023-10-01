لطيفة تطرح أغنية «سحابة صيف» على يوتيوب (فيديو)

أعلنت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيتها الجديدة سحابة صيف عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية لطيفة الجديدة

ونشرت الفنانة لطيفة برومو الأغنية وعلقت عليها: «سحابة صیف وھتعدي وھتعدي ونرجع تاني من تاني، ولا تستغنى یوم عني وھنعدي ولا أنساك وتنساني، لطيفة سحابة صيف، دلوقتي على يوتيوب والمنصات الموسيقية، كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي».

لطيفة في قرطاج

وأحيت مؤخرا الفنانة التونسية لطيفة حفلا غنائيا في قرطاج رفع شعار كامل العدد، وأعربت عن سعادتها بنجاح الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «قمة سعادتي في حياتي لما أكون في وسط جمهور نحبه ويحبني إن شاء الله يا رب دايما مفرحيني بحياتي بحبكم وان شاء الله أشوفكم قريب».

وكانت لطيفة، قد حققت نجاحا كبيرا بأول أغاني ألبومها الجديد، التي تحمل عنوان «طب أهو» والتي شهدت ظهورا خاصا لـ منذر رياحنة.

أغنية طب أهو، التي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع ‏يوتيوب من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل المغازي، والفنان الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏