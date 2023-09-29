لطيفة تطرح البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «سحابة صيف» (فيديو)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة سحابة صيف والمقرر طرحها الأحد المقبل.

الأغنية من ألحان عزيز الشافعي

ونشرت لطيفة البرومو الدعائي للأغنية، وعلقت عليها قائلة: «سحابة صيف.. الأحد 1 أكتوبر 4 مساءً بتوقيت القاهرة، من ألبوم لطيفة 2023 كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي».

حفل لطيفة في قرطاج

وأحيت الفنانة التونسية لطيفة مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في قرطاج رفع شعار كامل العدد، وأعربت عن سعادتها بنجاح الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشرت فيديو من الحفل معلقة: قمة سعادتي في حياتي لما أكون في وسط چمهور نحبه ويحبني انشالله يا رب دايما مفرحيني بحياتي بحبكم وانشالله أشوفكم قريب.