لطيفة تحتفل بنجاح حفلها في قرطاج بفيديو ورسالة

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن سعادتها بحفلها الأخير في قرطاج.

ونشرت لطيفة فيديو من الحفل معلقة: «قمة سعادتي لما أكون وسط جمهور نحبه ويحبني إن شاء الله يا رب دايما مفرحيني بحياتي بحبكم وأشوفكم قريب».

لطيفة ومنذر رياحنة

وحققت لطيفة نجاحا كبيرا بأول أغاني ألبومها الجديد، التي تحمل عنوان «طب أهو» والتي شهدت ظهور خاص لـ منذر رياحنة.

أغنية طب أهو، التي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع ‏يوتيوب من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل المغازي، والفنان الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏