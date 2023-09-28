طقس اليوم.. أجواء لطيفة ليلا وانخفاض الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أجواء اليوم ستكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة على نحو ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وستبقى فترات الليل لطيفة جدا في معظم المحافظات في ظل نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 إلى 35 كيلومترا على الساعة».

الشعور بانخفاض درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يكون في بعض الأماكن خلال فترات المساء وساعات الليل، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة في الجو، ويساعد على شعورنا بانخفاض قيم الحرارة.