أخطاء احذريها أثناء تحضير «اللانش بوكس» للأطفال.. «ركزي على البليلة»

مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم، تزداد رغبة الأمهات في معرفة أفضل الوجبات الصحية التي يمكن تحضيرها للأطفال ليتناولوها في أثناء اليوم الدراسي، إذ إن الاعتماد على تناول الوجبات الاسريعة والمخبوزات، يؤثر على صحة الأطفال بالسلب، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ويضعف مناعتهم.

وحذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، الأمهات من وضع منتجات مصنعة ومعلبة في «لانش بوكس» المدرسة، لأنها تؤثر سلبا على جهاز المناعة، لافتة إلى أن الطفل يحتاج إلى مواد غذائية من الخضروات والفاكهة، حتى تمنح جسمه الفيتامينات والبروتينات والنشويات والمعادن.

أستاذ مناعة: لازم نعود أولادنا على عادات صحية سليمة

وقالت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «لازم نعود أولادنا على عادات صحية سليمة، وأولها إنه قبل ما ينزل من البيت يفطر أو يكون معاه ساندويتش جبنة، أو ثمرة فاكهة، وياريت نرجع للبليلة ونخلي أولادنا يأكلوها، ولازم نعودهم على الأكلات الصحية الفريش، ونبعد تمامًا عن المعلبات والمصنعات لأنها بتضر جهاز المناعة وبتهاجمه، وإحنا مرينا بفيروس خطير وهو كورونا وسلاحنا الوحيد كان قوة جهاز المناعة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.