انطلاق مسابقة «مطبخ إسنا» بالأقصر للتعرف على الأكلات التراثية غدا

تنطلق مسابقة مطبخ إسنا، التي ينظمها مشروع الاستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، غدا الأربعاء، وتنفذها إحدى الشركات للتعرف على أفضل الأكلات التراثية الفريدة في المدينة.

أكلات من أصل إسناوي

وأوضحت الشركة المنفذة للمسابقة، أنها مفتوحة لجميع النساء المقيمات في إسنا بالأقصر، واللاتي يبلغن من العمر 18 عامًا وأكثر، ويجب على كل مشاركة إعداد عينة للتذوق لأكلة واحدة إلى 3 أكلات بحد أقصى، على أن تكون الوصفات لأكلات من أصل إسناوي، ويجب أن تتضمن الوصفة «اسم الأكلة ووصفها، مدة التحضير والطبخ، قائمة المكونات بقياسات دقيقة بقدر الإمكان، خطوات الطبخ خطوة بخطوة، الملاحظات إن وجدت».

أفضل وصفات الأكلات

وأشارت الشركة إلى أنه سيجري الاختيار على مرحلتين، حيث ستختار لجنة التحكيم أفضل وصفات الأكلات، وسيتم الإعلان عن انتقال الفائزين إلى المرحلة الثانية يوم 3 أغسطس الجاري، وستقام المرحلة الثانية في 15 أغسطس بأحد الفنادق الخاصة في الأقصر، وسيجري توفير وسائل النقل للفائزين من المرحلة الأولى إلى المرحلة النهائية، حيث ستقدم الوصفات إلى مجموعة محترفة تعمل في مجال الضيافة.

جوائز المسابقة للفائزين

وأكدت الشركة أن الفائز بالمركز الأول يحصل على جهاز للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على أدوات للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على كتاب للطبخ.

المسابقة تعكس تراث إسنا

وتابعت الشركة، أن المسابقة فرصة رائعة لمشاركة الطبخ وتراث إسنا مع الآخرين، لاكتشاف الوصفات المتميزة والمتنوعة التي تعكس تراث المدينة، كما يشجع السيدات لأنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث ومشاركته.