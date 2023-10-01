مصطفى حجاج يشارك في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر غدا

أعلن المطرب مصطفى حجاج، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركته ضمن حفل انتصارات أكتوبر الذي يقام 2 أكتوبر أمام متحف الحضارة.

ونشر مصطفى حجاج البوستر الدعائي، وعلق عليه: «شرف ليا مشاركتي في احتفالية شعبية بميدان الكوربة في حب مصر غدًا».

أغنية عملنا قيمة

واحتفل المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة عملنا قيمة تريند يوتيوب.

ونشر «حجاج» الأغنية وعلق عليها: «عملنا قيمة تريند يوتيوب مصطفى حجاج».

وكان الفنان مصطفى حجاج، أضفى جوا من البهجة على محكى مهرجان القلعة في ليلة فنية جديدة شهدت مزيجا بين إبداعات الزمن الجيل والأغاني الجديدة خلال اليوم الخامس للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، نهاية أغسطس الماضي.