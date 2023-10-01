وصول إلهام شاهين وخالد زكي وشيرين لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

توافد عدد من النجوم والنجمات إلى مكتبة الإسكندرية، منذ قليل لحضور حفل افتتاح الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ووصلت الفنانة إلهام شاهين التي تحمل الدورة التاسعة والثلاثين اسمها، كما وصل الفنان خالد زكي المقرر تكريمه في حفل الافتتاح تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة.

حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

وجاء من ضمن حضور حفل الافتتاح كل من: شيرين، نرمين الفقي، أمير شاهين، منال سلامة، سلوى محمد علي، المخرج محمد عبدالعزيز وشقيقه عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين، المخرج علي بدرخان.