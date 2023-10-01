جمال سليمان خارج لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية بسبب أحداث العراق

أرسل جمال سليمان اعتذارا، عن عدم تواجده بلجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ39 برئاسة الناقد الأمير أباظة، التي تفتتح فعالياته اليوم، وتستمر حتى 5 من الشهر ذاته.

ويرجع سبب اعتذار الفنان جمال سليمان، لتواجده في العراق، حيث كان مقررا له العودة في 30 سبتمبر، لكن نظرا لحريق مدينة الحمدانية الذي هز الوطن العربي وأدى لوفاة أكثر من 100 ضحية و150 مصابا، جرى تأجيل الحدث الذي سافر «جمال» من أجله، وهو ماعطل عودته للقاهرة.

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر الجاري وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين.

ويقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت «لسه الأغاني ممكنة» وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى، بطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني، وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون، ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية على الفيلم القصير «فاطيما» ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ 39، وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة، ويكرم المهرجان مجموعة من النجوم، وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر، ومن اليونان المخرج اليوناني من أصل مصري كوستاس فيرس، والنجمة الفرنسية كارولين سيلول، ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض، بعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين، وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو، التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل، وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.