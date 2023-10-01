توافد أعضاء «مستقبل وطن» على مكاتب التوثيق بالشرقية لتأييد الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بالشرقية، توافد المئات من قيادات وأمناء وهيئات مكاتب وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة؛ لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبد السيسي لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة.

انتفاضة غير مسبوقة من أعضاء الحزب

وأكد الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية أن جميع المراكز والمدن تشهد انتفاضة غير مسبوقة من أعضاء الحزب يداً بيد لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تصدر كبار السن والشباب والمرأة الشرقاوية المشهد

وأشار إلى أن تصدر كبار السن والشباب والمرأة الشرقاوية وذوي الهم يبرز مشهد الحب للرئيس والذين رددوا الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس المحيطين بهم رافعين أعلام مصر وصور الرئيس مؤكدين تأييدهم الكامل للرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية واستمرار التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسبات الدولة.

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة لم تشهدها مصر من قبل منها العاصمة الإدارية الجديدة وحياة كريمة والمطارات والمدن الجديدة والتأمين الصحي الشامل وشبكة الطرق العنكبوتية التي غطت جميع طرق الجمهورية.

وأشار إلى أنه يجب الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لمواجهة قوى الشر والشائعات المغرضة وحروب الجيل الرابع والخامس والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات لتخريب العقول، ولإرسال رسالة للعالم كله أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي الذي حقق الأمن والأمان لمصر وأعطى المرأة المصرية حقوقًا لم تحصل عليها منذ سنوات طويلة للتأكيد أنه الأفضل والأحق بقيادة سفينة الوطن للوصول لبر الأمان.