آلاف الأهالي يحررون توكيلات تأييد الرئيس السيسي لليوم الخامس في الشرقية

لليوم الخامس على التوالي توافد عدد كبير الأهالي على مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي بدء إجراءات الانتخابات، وتحرير التوكيلات للمرشحين.

تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري

وبدأت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة النائب الدكتور محمد سليم أمين المحافظة، في تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري كما قام فريق من المتطوعين الشباب من أعضاء الحزب بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة حتى اليوم السبت، حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقارات الشهر العقاري التي تشهد زحامًا وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

ورفع الأهالي الذين تجمعوا أمام مكاتب الشهر العقاري صور الرئيس السيسي وعلم مصر، ورددوا هتافات «بنحبك ياسيسي، إحنا معاك ياريس»، وغيرها من الهتافات الحماسية.

مسيرتين لدعم السيسي في أبو حماد ومنيا القمح

الجدير بالذكر نظم الأهالي خلال اليومين الماضيين مسيرتين في مدينتي أبو حماد وقرية المعالي بمنيا القمح، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.