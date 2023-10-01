«الوطنية للانتخابات»: نستهدف تذليل العقبات أمام المواطنين في انتخابات الرئاسة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتابع حسن تنفيذ قراراتها بشأن العملية الانتخابية والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

بيان الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من الاستفسارات والشكاوى عبر قنوات التواصل المعلنة مع جمهور المواطنين وكذلك كافة المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.

إعمال القانون في الانتخابات الرئاسية

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها ستراعي في كافة إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة، التي تستهدف جميعها تذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق في أية شكاوي قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال حكم القانون بشأنها.