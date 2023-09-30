أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أمام كافة المواطنين فرصة تقديم طلب لتغيير مقر اللجنة الانتخابية، وذلك في حالة إذا وجد المواطن الذي له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أي خطأ عند أثناء الاستعلام عن لجنته عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستعرض «الوطن» خطوات تغيير مقر اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يجب الضغط على أيقونة «طلبات».

3 - يظهر اختيارين، يجب بعدها الضغط على أيقونة «طلب تغيير المركز الانتخابي».

4 - ادخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، ثم الضغط على أيقونة «أبدأ الطلب».

5 - يتم ادخال البيانات كاملة لمقدم الشكوى، ثم ارفاق مسح ضوئي من وجه بطاقة الرقم القومي، واستكمال كافة البيانات المطلوبة.

6 - الضغط على أيقونة «إرسال» بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المنتظر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر على مدار 3 أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تُعقد داخل مصر أيام 3 أيام أخرى 10 و11 و12 من نفس الشهر.