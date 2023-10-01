حكاية وطن.. بالعمل مصر تعبر إلى الجمهورية الجديدة

بين الرؤية والإنجاز، وقف كبار رجال الدولة يحكون قصة التحدى والصمود، يعيدون إلى الأذهان ذاكرتها ويجددون وعيها، كيف كانت مصر وصورتها، وإلى أين أصبحت، وإلى ماذا تتطلع فى المستقبل، إنها «حكاية وطن» واجه تحديات جمة على كل الأصعدة، وفى مختلف الملفات والقطاعات، فلم يكن أمام أبنائه سوى العمل ثم العمل والمثابرة، من أجل تخطى العقبات وإزاحة العراقيل وتجاوز التحديات واحداً تلو الآخر من أجل «بناء وطن» وجمهورية جديدة، محققين إنجازات سيقف التاريخ عندها شاهداً، فيما يراها القاصى والدانى جلية تشهد بمستقبل واعد لمصر، وغد مشرق لأبنائها.

لليوم الثانى، أمس، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدأت بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ثم جلسة «الأمن الغذائى والمائى».

شهد المؤتمر عرضاً للحقائق بالصور والأرقام لكم التحديات التى واجهتها الدولة وكادت أن تقضى على البلاد، قبل أن تتحرك القيادة السياسية عقب 2014 برؤية واضحة لنثر بذور التنمية فى كل المجالات، عبر مشروعات قومية نهضت بالاقتصاد المصرى، وأرست قواعد البناء والتنمية، وأعادت تأسيس البنية التحتية، واستهدفت تحقيق حياة كريمة للمصريين من خلال إنشاء المشروعات القومية الكبرى التى حافظت على الأمن الغذائى والمائى.

رحلة إنجاز للجمهورية الجديدة، وثّقها مؤتمر «حكاية وطن» للأجيال القادمة، لتروى وتذكر الجميع بأن المصريين قادرون على تخطى الصعاب وصنع الإنجازات رغم كل التحديات التى تمر بها الدولة من الداخل والخارج، ورغم الأزمات العالمية الضاغطة التى أثرت على كل الدول متقدمة ونامية، وكان ذلك بفضل رؤية قائد آمن بأن هذا الوطن لن يستطيع النهوض به إلا أبناؤه عبر العزيمة والتضحية والعمل لتجاوز ظروفهم الصعبة.