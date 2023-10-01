حزب «المصريين»: مؤتمر «حكاية وطن» عرض موجزا لرحلة بناء الجمهورية الجديدة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس السيسي وحديثه النابع من القلب مع الشعب المصري ورسائله لجموع المصريين في الداخل والخارج من خلال مؤتمر «حكاية وطن».

وأكد أن مؤتمر «حكاية وطن» وثق بشكل مُبسط رحلة إنجاز وبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن تعريف جموع الشعب المصري بما تم من إنجازات على مستوى الجمهورية في شتى القطاعات خلال 10 سنوات.

«حكاية وطن» عكس حجم تحديات وإنجازات الدولة

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي 10 سنوات من العمل الجاد والمثابرة والكفاح، وجسد المصريون ملحمة وطنية حقيقية فيما واجهوه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات ونجحوا في اجتياز تلك الأزمات والعقبات بصبر وجهد متواصل، مؤكدًا أن مؤتمر «حكاية وطن» يُمثل بدوره إرادة وإصرار أمة على استكمال طريق البناء والإصلاح والتنمية والتعمير.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الرئيس السيسي قدم - خلال المؤتمر - مصر بصورة جديدة للعالم من خلال عرض الإنجازات التي حققتها الدولة بالأرقام والإحصائيات؛ الأمر الذي أعاد للدولة ريادتها إقليميًا ودوليًا من خلال الانفتاح على العالم، موضحًا أن الرئيس السيسي حرص على مخاطبة الشباب ووضع ثقته الكبيرة فيهم؛ لأنهم يمثلون مستقبل الدولة والاتجاه نحو التنمية المستدامة.

«حكاية وطن» استعراض مُبسط لـ10 سنوات من الإنجازات

وأوضح أن جلسات مؤتمر «حكاية وطن» قدمت عرضًا شاملًا وواضحًا ووافيًا بما شهدته الدولة المصرية طوال فترة حكم الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات متنوعة عملاقة؛ لا سيما في فترة زمنية شهدت الكثير من التحديات الوطنية والأزمات الإقليمية والدولية، منوهًا بأن مؤتمر «حكاية وطن» أثبت للجميع أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن المرحلة الحالية من عمر الوطن تتطلب دعم ومساندة القيادة السياسية لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن جلسات مؤتمر «حكاية وطن» فعلت المشاركة المجتمعية وعززت الحوار مع المواطنين، فضلًا عن إلقاء الضوء على منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، ما يُمثل رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر أكدت حرصه الدائم على تفعيل مشاركة المواطن في الشأن العام، فضلا عن أنها عكست طبيعة العلاقة بين الرئيس السيسي والمصريين والقائمة على الصراحة والمكاشفة والشفافية التامة لمواجهة جميع المشكلات مهما كانت التضحيات، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس السيسي شكلت حائظ صد أمام ادعاءات قوى الشر والظلام.