موعد آخر اجتماعين للبنك المركزي في 2023 لإعلان أسعار الفائدة

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعين للبنك المركزي في 2023، في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، لمناقشة أسعار الفائدة والإعلان عنها سواء بالإبقاء عليه، أو رفع السعر.

آخر اجتماعين للبنك المركزي في 2023

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام، الإجمالي 8 اجتماعات، وجرى عقد 6 اجتماعات، ليكون السابع في 2 نوفمبر 2023، والأخير لهذا العام يوم 21 ديسمبر 2023، وهما آخر اجتماعين للبنك المركزي في العام الجاري.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 21 سبتمبر 2023، وكان الاجتماع السادس منذ بداية العام الجاري، وقررت فيه الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

تثبيت أسعار الفائدة

وأسعار الفائدة على الإيداع والأقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي حاليًا هو بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%، وسعر الائتمان والخصم 19.75%.