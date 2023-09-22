أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد تثبيت الفائدة.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت الفائدة أمس الخميس، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2215 جنيها، دون احتساب سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة، وبحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وهي كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 2531 جنيها، وسجل عيار 22 نحو 2320 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، وسجل نحو 2215 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1899 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 1477 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، فاستقر عند 17720جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1920 دولارا ضمن أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة.