«حماة الوطن»: مسيرة بالسيارات والأعلام احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

يستعد حزب حماة الوطن بمطروح، غدا الاثنين، لتنظيم احتفالية بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بشارع الإسكندرية، سيرا على الأقدام في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور أعضاء الحزب وأهالي مطروح الكرام.

تنظيم أكبر مسيرة في مطروح بالسيارات والأعلام

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تنظيم أضخم وأكبر مسيرة حاشدة بمطروح بالسيارات وأعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي، بمشاركة أمانات مراكز المحافظة الثمانية، وأبناء المحافظة دعماً للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، في ربوع مصر.

موعد بدء المسيرة

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن الاستعدادات تسير على قدم وساق لتنظيم المسيرات التي تبدأ من الساعة الخامسة يوم 2 أكتوبر المقبل، في جميع أنحاء شوارع مدينة مرسى مطروح حتى التجمع بشارع إسكندرية، للسير في نقطة التقاء واحدة للتجمعات التي تشمل ممثلين من أعضاء الحزب بجميع مراكز محافظة مطروح الثمانية للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات السادس من أكتوبر.

حفل فني وألعاب نارية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، بوجود حفل فني وألعاب نارية مع الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى تعليق بنرات عملاقة على الأبراج السكنية، لإرسال رسالة حب وتأييد للرئيس السيسي على ما قدمه من انجازات في كافة المجالات.

دعم ترشح الرئيس السيسي

وأشار أمين حزب حماة الوطن، إلى أن أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن بمطروح على قلب رجل واحد، لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا، لاستكمال مسيرة التنمية.

القبائل يؤيدون الرئيس

وأوضح أن أهالي مطروح يقفون مع الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير.